У квітні до України з-за кордону надійшов понад мільярд доларів.

До України почали переводити більше грошей з-за кордону. Такі дані оприлюднив Національний банк України.

За рік обсяг приватних переказів з-за кордону збільшився на третину. В Нацбанку кажуть, що у квітні до країни надійшов понад мільярд доларів.

Для грошових переказів приватні особи використовували як офіційні, так і неофіційні канали переказів майже в однаковій пропорції.

Національний банк України удвічі збільшив е-ліміт для низки валютних операцій фізичних осіб з переказу коштів за кордон або на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, відкриті в Україні – до 200 тис. євро, передає ТСН.

Читайте такожБезготівкова економіка. Яких змін чекати на платіжному ринкуВас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла