У 2020 році середня сума переказу в межах України становила 364 гривні.

Сума внутрішньодержавних грошових переказів, здійснених через системи переказу коштів, у 2020 році зросла майже на чверть (23,6%) проти 2019 року, склавши 255,2 мільярда гривень, або 9,489 мільярда доларів США в еквіваленті.

Читайте такожДоглядальниці та сантехніки: за кордоном зріс попит на українських заробітчанПро це повідомила прес-служба Національного банку України.

"Тенденція зростання суми переказів в межах України триває вже не перший рік. В цілому сума переказів коштів у межах України зростає щороку: у 2017 році - на 21,4%, у 2018 - на 24,3%, у 2019 - на 38,6%. У 2020 році середня сума переказу в межах України становила 364 гривні (у 2019 році - 314 гривень). Найбільше коштів традиційно прямувало до Києва", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що через системи перекладу надійшла п'ята частина всіх приватних переказів в Україну. Зокрема, через системи переказу коштів в Україну було відправлено 2,697 мільярда доларів, що майже на 19% більше, ніж у 2019 році. Середня сума одного переказу в Україну зросла на 7,4% - з 366 до 393 доларів.

З України через системи переказів було відправлено 556,2 мільйона доларів в еквіваленті. Якщо порівняти з 2019 роком, сума зросла майже на 40%. На 29,1% зросла і середня сума одного переказу з України: 519 доларів проти 402 доларів у 2019 році.

Також в НБУ повідомили, що Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Водночас за останні 4 роки співвідношення між сумою коштів, отриманих в Україні, і відправлених за її межі з використанням міжнародних систем переказу коштів, скоротилося з 8,3 до 4,8 раза.

Країни-лідери з переказів в Україну

"Трійка країн-лідерів, з яких через системи переказу коштів в Україну надійшло найбільше грошей - США, Італія, Ізраїль. З України найбільше переказували кошти до Росії, Грузії та Азербайджану", - зазначили в Нацбанку.

Загалом, за попередніми оцінками Національного банку, у 2020 році обсяг приватних переказів по традиційних і неформальних каналах в Україну з-за кордону склав 12,121 мільярда доларів (з них через системи переказу коштів надійшла приблизно п'ята частина), а з України за кордон - 842 мільйони доларів (з них через системи переказу коштів відправлено майже дві третини).

Що цьому передувало

Більша частина всіх міжнародних грошових переказів українці отримують в цифровому вигляді.

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Автор: Катерина Жирій