Скористатися послугою, перш за все, зможуть пенсіонери, які бажають перевести доставку пенсій в "Укрпошту".

"Укрпошта" з 1 липня по 31 грудня 2021 року буде безкоштовно пересилати до Пенсійного фонду України (ПФУ) листи пенсіонерів із заявами на переведення виплат пенсії або соціальної допомоги у відділення зв'язку національного поштового оператора.

Як повідомила прес-служба компанії, пакет документів буде направлятися безкоштовно рекомендованими відправленнями на адреси ПФУ та управлінь соціального захисту населення. Відправник буде платити тільки за вартість конверта.

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Зазначається, що скористатися цією акцією можуть пенсіонери та одержувачі інших грошових соціальних виплат, які мають пенсійне посвідчення.

"Скористатися послугою, перш за все, зможуть пенсіонери, які бажають перевести доставку пенсій в "Укрпошту", - йдеться в повідомленні.

Також компанія повідомила, що для переведення виплат через "Укрпошту" потрібно відправити наступні документи: заповнену заяву на переказ пенсії/соціальних допомог; копії сторінок паспорта (на кожній сторінці: особистий підпис, відмітка "Згідно з оригіналом", ПІБ заявника та дата (повинна збігатися з датою, зазначеною в заяві на переказ пенсії).

Зазначається, що за умови передачі вже заклеєного листа обов'язково потрібно попередити листоношу про те, щоб у полі "Особливі відмітки" він зазначив "заява на переведення пенсії/допомоги".

"Укрпошта" та виплата пенсій

У червні "Укрпошта" заявила, що примусового переходу на виплату пенсій і субсидій на банківські картки з 1 вересня не буде - листоноші продовжать доставляти виплати готівкою як мінімум до 1 січня 2023 року.

Раніше Міністерство соціальної політики заявило про переведення з вересня 2021 року пенсійних нарахувань на банківські картки.

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Автор: Павло Степанець