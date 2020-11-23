Цього тижня Мінекономрозвитку доопрацює показники з підтримки окремих галузей.

За дорученням президента України Володимира Зеленського уряд розробив план дій щодо підтримки бізнесу та окремих галузей економіки, які постраждали від введення карантину вихідного дня.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби, що відбулася під головуванням глави держави, повідомляє прес-служба Офісу президента.

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"А вже цього тижня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має доопрацювати показники з підтримки окремих галузей, які постраждали через введення карантину. Держава підтримає підприємців", - зазначив глава уряду.

Підтримка бізнесу

18 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від уряду найближчими днями комплексну програму підтримки бізнесу.

"Я доручив уряду, і найближчими днями ми очікуємо комплексну, дійсно дуже важливу програму заходів, які будуть включати податкові пільги, кредитні канікули за існуючими зобов'язаннями, можливості нових кредитів на пільгових умовах, секторальну підтримку бізнесу, який постраждав внаслідок карантину, програму підтримки людей, які із-за карантину втратили заробіток або повністю були змушені припинити свою діяльність і інші важливі, можливі інструменти", - підкреслив глава держави.

Карантин вихідного дня

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонена робота кафе і ресторанів (за винятком послуги "із собою"), ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" у вихідні бізнесу.

Того ж дня, 11 листопада, прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що Кабінет Міністрів надасть допомогу бізнесу, який може зазнати втрат від впровадження "карантину вихідного дня".

16 листопада Шмигаль заявив про те, що Кабінет Міністрів зосереджений на комунікації з галузями, щоб виробити механізми компенсації втрат від введення в Україні "карантину вихідного дня".

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Автор: Костянтин Гончаров