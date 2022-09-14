Частину коштів планується спрямувати з державного бюджету.

Урядова програма "єРобота" вимагатиме у 2023 році фінансування в розмірі не менше ніж 30 млрд грн, частину з яких планується направити з державного бюджет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми будемо її продовжувати, будемо її наповнювати. Ця програма, за нашими підрахунками, вимагатиме в найближчий рік фінансування в розмірі не менше 30 млрд грн. Звичайно, ми припускаємо закласти частину співфінансування з бюджету і будемо говорити з нашими партнерами про співфінансування цієї важливої програми", - сказав він.

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Війна в Україні та допомога бізнесу:

18 березня уряд ухвалив рішення про запуск безвідсоткового кредитування бізнесу на час війни. На час воєнного стану і ще місяць після його завершення ставка за кредитами буде 0%. Відсотки за тих, хто хоче вести бізнес, платитиме держава. Після воєнного стану процентна ставка за цією програмою буде не більше 5%.

Національний банк України ввів додаткові обмеження щодо використання коштів з гривневих рахунків за кордоном.

21 червня Шмигаль заявив, що уряд почав реалізацію нового проекту з грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Важливим акцентом всіх програм в рамках проекту має стати створення нових робочих місць та можливість онлайн-оформлення заяв на отримання грантів. Всі програми об'єднані під загальною назвою"єРобота".

З 21 липня НБУ встановив щомісячний ліміт для розрахунків за кордоном з усіх гривневих карток клієнта, відкритих в одному банку, у розмірі 100 тис.гривень (в еквіваленті).

Рекорд з реєстрації нових фізосіб-підприємців за час повномасштабної війни станом на середину липня склав 5223 бізнесу.

1 серпня в Кабміні розповіли про видані пільгових кредитах для підприємців за час війни.

8 серпня 2022 року НБУ скасував частину валютних обмежень для волонтерів та бізнесу.

Згідно з опитуванням, проведеним Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА), станом на 12 серпня бізнес покращив оцінку власної фінансової стійкості.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%" у 2023 році буде збережена, а також продовжать діяти програми, які допомагають бізнесу зберегти робочі місця і залучати нових співробітників.

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