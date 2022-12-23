Кошти підуть на розвиток садівництва, на облаштування теплиць і мікрогранти для створення або розвитку власної справи.

Кабінет міністрів України виділив ще 400 млн грн в рамках програми "єРобота" на розвиток садівництва, облаштування теплиць і мікрогранти для створення або розвитку власної справи.

Як заявив під час сьогоднішнього засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, кошти підуть на розвиток садівництва, на облаштування теплиць і мікрогранти для створення або розвитку власної справи.

"Продовжуємо підтримку бізнесу і заохочуємо його до створення робочих місць. У рамках програми "єРобота" сьогодні виділяємо 400 млн грн для надання грантів підприємцям. Кошти підуть на розвиток садівництва, на облаштування теплиць і мікрогранти для створення або розвитку власної справи", - сказав він.

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Програма "єРобота":

21 червня 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про початок реалізації нового урядового проекту з грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Важливим акцентом всіх програм в рамках проекту має стати створення нових робочих місць і можливість онлайн-оформлення заяв на отримання грантів.

Всі програми об'єднані під загальною назвою"єРобота". За словами Шмигаля, програма" єРобота " у 2023 році потребуватиме фінансування у розмірі не менше 30 млрд грн, частину з яких планується направити з держбюджету.

14 вересня 2022 року Шмигаль розповів, у скільки обійдеться фінансування програми "єРобота" у 2023 році.

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