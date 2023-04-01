Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні не змінився і становить 38,00 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 5 копійок і становить 41,20 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол., євро - 40,50 грн за євро.

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Війна в Україні та ситуація з курсом

До нападу Росії в Україні був плаваючий курс гривні.

Через два місяці після вторгнення агресора в Україну Національний банк скасував обмеження на встановлення курсу. Скасування обмежень набуло чинності 21 травня 2022 року. Примітно, що до скасування обмеження курс не мав був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

У червні офіційний курс гривні був ослаблений на 25%.

Експерт Олександр Хмелевський прогнозує, що безготівковий долар по відношенню до гривні залишиться стабільним. За його словами курс долара в Україні в квітні коливатиметься в межах 37-39 грн/дол., якщо не відбудеться ніяких виняткових подій.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що безготівковий долар найближчим часом коливатиметься від 36,56 до 36,93 грн/дол. За його словами, курс долара в Україні до 5 квітня в більшості кас банків перебуватиме в коридорі - від 37,25 до 38,70 грн/дол.

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