Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,00 грн за дол.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 2 червня, залишився на рівні попереднього дня - 37,50 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні сьогодні подорожчав на 5 копійок. Загалом він складає 40,60 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,00 грн за дол., євро - 40,00 грн за євро.

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Валютний курс - прогнози експертів

За експертними прогнозами, у червні курс долара до гривні навряд чи зазнає значних змін. Швидше за все він перебуватиме у межах 37-38 грн/дол.

На думку банкіра "Глобус Банку" Тараса Лєсового, курс з 5 по 11 червня буде стабільним, коливання можуть бути хіба що в межах 0,5 гривні.

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