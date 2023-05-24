Після сплеска кількості кредитів торік, наразі загальний обсяг позик скоротився.

Станом на травень 2023 року обсяг депозитів бізнесу та українців в українських банках становить майже 2 трлн грн - на третину більше, ніж минулого року, натомість загальний обсяг кредитів скоротився на 8%.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот, зазначивши при цьому, що депозити корпоративного сектору в іноземній валюті збільшились на 10% до квітня 2021. При цьому, як і раніше, бізнес більше довіряє національній валюті: частка гривневих вкладів становить 67%.

"Станом на травень 2023 року загальний обсяг депозитів бізнесу та громадян складає майже 2 трлн грн. Це на 33% більше, ніж рік тому, та майже вполовину більше, ніж станом на початок травня 2021 року. Сума депозитів компаній та підприємств складає 1,03 трлн грн. Це на 44% більше, ніж на початок травня 2022 року, та майже в 1,6 разів більше, ніж на 1 травня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зросли й обсяги депозитів українців. На початок травня поточного року загальна сума вкладів громадян в українських банках склала 942 млрд грн. Це на 36% більше, ніж станом на травень 2021 року.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг депозитів громадян в іноземній валюті зріс на 9%, а до 2021 року трохи зменшився - на 3%. При цьому частка вкладів у національній валюті також скоротилася. Наразі вона складає 63%, тоді як станом на травень 2022 року частка гривневих депозитів складала 67%, а у цей же період 2021 року - 61%.

"Після сплеска кількості кредитів торік (1,05 трлн грн), наразі загальний обсяг позик скоротився на 8%. Проте це лише на 1% менше, аніж було у відповідний період 2021 року", - повідомили у компанії.

Більшість кредитів припадає на бізнес - 736 млрд грн. Корпоративний сектор надає перевагу позикам у національній валюті: їх частка складає 68% від загального обсягу. Для порівняння: до початку повномасштабної війни у 2021 році цей показник був на рівні 59%.

Сума кредитів громадян, у порівнянні з минулим роком, скоротилася суттєвіше - на 17%. Наразі українці позичили у банків 205 млрд грн. Це навіть менше, аніж було у травні 2021 року. Українці переважно беруть гривневі займи - їх частка сягає 94%.

Вклади українців під час війни

Верховна Рада у квітні 2022 року ухвалила закон про повне гарантування державою вкладів фізичних осіб на період воєнного стану і 3 місяці після його завершення.

У грудні 2022 року повідомлялося про те, що українцям спишуть кредити на майно, знищене окупантами.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 квітня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,062 трлн грн, що на 6,6 млрд грн перевищило показник станом на 1 березня.

Вас також можуть зацікавити новини: