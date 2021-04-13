За словами генсека ООН, наразі спостерігається найгірша рецесія за 90 років.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав уряди країн розглянути можливість запровадження для бізнесменів, які значно заробили в період пандемії, податку «солідарності».

Про це він заявив під час виступу з нагоди відкриття Економічного форуму у США.

Читайте такожУ НБУ розповіли, скільки грошей Мінфін позичив до держбюджету з початку рокуГутерреш підкреслив, що наразі спостерігається «найгірша рецесія за 90 років. І криза ще далека до завершення».

«Останні звіти показують, що за останній рік статки найбагатших людей світу зросли на 5 трильйонів доларів. Я наполегливо закликаю уряди розглянути питання про ведення податку солідарності чи податку на багатство для тих, хто отримав прибутки під час пандемії, щоб зменшити крайню нерівність», – сказав він.

У виступі генсека ООН також йшлося про помітне збідніння окремих верств населення різних країн світу на тлі пандемії коронавірусу.

Близько 120 мільйонів людей опинилися у злиднях, а 255 мільйонів робочих місць, зокрема й на повній ставці, були втрачені.

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Автор: Яна Ставська