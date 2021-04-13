Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав уряди країн розглянути можливість запровадження для бізнесменів, які значно заробили в період пандемії, податку «солідарності».
Про це він заявив під час виступу з нагоди відкриття Економічного форуму у США.
Читайте такожУ НБУ розповіли, скільки грошей Мінфін позичив до держбюджету з початку рокуГутерреш підкреслив, що наразі спостерігається «найгірша рецесія за 90 років. І криза ще далека до завершення».
«Останні звіти показують, що за останній рік статки найбагатших людей світу зросли на 5 трильйонів доларів. Я наполегливо закликаю уряди розглянути питання про ведення податку солідарності чи податку на багатство для тих, хто отримав прибутки під час пандемії, щоб зменшити крайню нерівність», – сказав він.
У виступі генсека ООН також йшлося про помітне збідніння окремих верств населення різних країн світу на тлі пандемії коронавірусу.
Близько 120 мільйонів людей опинилися у злиднях, а 255 мільйонів робочих місць, зокрема й на повній ставці, були втрачені.
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