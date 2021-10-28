Тільки за поточний рік ця сума збільшилася на 9%.

Український малий бізнес зберігає на рахунках 58 млрд грн, що є найвищим показником за останні 9 років.

Як повідомляється на платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот, така сума зберігалася станом на початок вересня 2021 року.

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За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, тільки за поточний рік ця сума збільшилася на 9%.

Для порівняння, у 2012 році ФОПи зберігали в банках 4 млрд грн.

"Збільшення залишку на банківських рахунках ФОП свідчить про зростання довіри до банківської системи та початок виходу мікробізнесу з тіні", — зазначив засновник платформи Олексій Іванкін.

Станом на 20 жовтня в Україні активні 1,982 млн ФОПів. Їх кількість збільшується, в середньому, на 7 тисяч щомісяця: відкривається близько 20 тисяч, а закривається близько 13 тисяч.

Коронавірус і допомога ФОПам:

30 березня Верховна Рада ухвалила закон, спрямований на фінансову підтримку підприємців і найманих працівників, які вимушено припинили роботу в регіонах "червоної" зони карантину через погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19.

З 19 квітня фізичні особи-підприємці та наймані працівники з регіонів "червоної" карантинної зони отримали можливість подати заяви на отримання 8 тис. грн держдопомоги в мобільному додатку та на порталі "Дія".

20 квітня 2021 року стало відомо про те, що ФОПи з "червоних" зон зможуть отримати допомогу тільки через "Дію".

Того ж дня, 20 квітня 2021 року, ФОПам з "червоних" зон розповіли, скільки разів до кінця року вони зможуть отримати обіцяні 8 тисяч.

Автор: Катерина Жирій