Відповідно до законодавства, надається 30 календарних днів на можливість звертатися із заявками.

Фізичні особи-підприємці та наймані працівники з "червоних" карантинних зон можуть отримати державну допомогу в 8 тис. грн тільки одноразово у 2021 році.

Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ході брифінгу.

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"Звертаю увагу, що законом визначено можливість отримання такої допомоги одноразово протягом 2021 року у разі, якщо відповідний регіон віднесено або було віднесено протягом лютого-березня, або надалі буде віднесено до зони "червоних" карантинних обмежень", - сказав Музиченко.

Заступник міністра зазначив, що, відповідно до законодавства, надається 30 календарних днів на можливість звертатися із заявками.

Музиченко також повідомив, що жителі регіонів, які в лютому-березні були віднесені до "червоних" зон і вже вийшли з них, також мають право подати заявки на отримання такої допомоги.

"Тепер що стосується тих регіонів, які були раніше віднесені до "червоних" зон обмежень, тому що частина з них зараз знаходиться в "червоній" зоні, частина була віднесена до них в лютому-березні, і вони могли вже вийти з "червоних" зон. Закон визначає, що з моменту набуття чинності законом і плюс 10 днів, у всіх громадян, які проживають, працюють в регіонах, які були раніше або знаходяться в "червоній" зоні, є можливість протягом 30 днів звернутися за допомогою", - сказав Музиченко.

Заступник міністра додав, що якщо регіони надалі будуть відноситися до "червоних" зон, то з моменту прийняття відповідного рішення Державною комісією буде також встановлено термін, протягом якого можна звернутися за оформленням допомоги.

Що цьому передувало

30 березня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект, спрямований на фінансову підтримку підприємців і найманих працівників, які вимушено припинили роботу в регіонах "червоної" зони карантину через погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19.

З 19 квітня фізичні особи-підприємці та наймані працівники з регіонів "червоної" карантинної зони отримали можливість подати заяви на отримання 8 тис. грн держдопомоги в мобільному додатку та на порталі "Дія".

20 квітня 2021 року стало відомо про те, що ФОПи з "червоних" зон зможуть отримати допомогу тільки через "Дію".

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Автор: Катерина Жирій