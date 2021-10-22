У КМДА нагадали, які пільги у підприємців на період обмежувальних заходів.

Бюджет Києва з квітня минулого року недоотримав близько 700 млн грн у зв'язку з рішенням міської влади про підтримки бізнесу в умовах карантинних обмежень через пандемію коронавірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олександр Харченко на прес-брифінгу про зусилля влади, суспільства і бізнесу в подоланні епідемії COVID-19 в столиці.

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Він нагадав, що минулого року столична влада ухвалила рішення про підтримку бізнесу через пандемію коронавірусу. Рішення діятимуть до завершення будь-яких карантинних обмежень.

"Це 4 блоки підтримки. Якщо порахувати суму непрямої підтримки з бюджету, яку ми свідомо пишемо як "недоотримання" від суб'єктів господарювання, то це близько 700 млн грн з квітня 2020 року", - сказав він.

Так, уточнив заступник голови КМДА, йдеться про пільги на орендну плату, сплату пайової участі, розміщення зовнішньої реклами на об'єктах комунальної власності та відшкодування підприємцям витрат на сплату відсотків за кредитами.

"Ми фактично скасували орендну плату за комунальне майно для тих суб'єктів, які не можуть проводити свою господарську діяльність в період карантинних обмежень. Будь-який підприємець може звернутися із заявою, що він у зв'язку з карантином не може здійснювати діяльність, і він не буде платити орендну плату. Формально платитиме лише 1 грн, а фактично це безкоштовно. Якщо ж суб'єкт господарської діяльності виконав вимоги держави, і у нього вакциновано майже 100% персоналу, і він приймає людей за ковод-сертифікатами та працює, то автоматично платить лише 50% за оренду. Рішення прийнято, розуміючи, що все одно обсяг його доходу знижується, тому що знижується мобільність людей в період карантину", - зазначив Харченко.

За його словами, міському бюджету підтримка бізнесу обійшлася у 2020-2021 роках орієнтовно в 420 млн грн.

Другий блок підтримки - для власників майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів, пересувна і сезонна дрібнороздрібна торгівля. "У них той же принцип: або 50% сплати пайової участі, або, у разі неможливості здійснювати діяльність, платять нам 1 гривню", - уточнив Харченко.

Також, за його словами, за зверненням Асоціації зовнішньої реклами в м.Києві така ж знижка існує для розміщення зовнішньої реклами на комунальному майні та комунальному транспорті.

"За 2020 рік місто недоотримало понад 100 млн гривень, і цього року ми близько 120 млн грн недоотримаємо за розміщення рекламних об'єктів", - сказав чиновник.

Наступний блок підтримки - це суб'єкти господарської діяльності, які взяли кредити, і їх потрібно обслуговувати. Як нагадав Харченко, для них прийнята програма підтримки - компенсація витрат за відсотками за кредитами.

"Минулого року це було 7 млн грн, а цього року - 50 млн грн", - заявив він.

Карантин і допомога ФОПам:

30 березня 2021 року Верховна Рада прийняла закон, спрямований на фінансову підтримку підприємців та найманих працівників, які вимушено припинили роботу в регіонах "червоної" зони карантину через погіршення ситуації із захворюваністю COVID-19.

З 19 квітня фізичні особи-підприємці та наймані працівники з регіонів "червоної" карантинної зони отримали можливість подати заяви на отримання 8 тис. грн держдопомоги в мобільному додатку і на порталі "Дія".

20 квітня 2021 року стало відомо про те, що ФОПи з "червоних" зон зможуть отримати допомогу тільки через "Дію".

Того ж дня, 20 квітня 2021 року, ФОПам з "червоних" зон розповіли, скільки разів до кінця року вони зможуть отримати обіцяні 8 тисяч гривень.

Станом на 21 квітня 2021 року в Україні 206 тисяч осіб подали заявки на отримання держдопомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

28 квітня 2021 року в Мінекономіки назвали термін закінчення карантинних виплат ФОПам.

Автор: Інна Андаліцька