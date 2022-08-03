Перша індексація відбудеться з 1 жовтня, друга - з грудня, водночас це підвищення не стосується виплат ВПО.

До завершення року планується двічі проіндексувати пенсії та соціальні виплати.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі інформаційного телемарафону.

"Якщо ми говоримо про збільшення, то планується декілька підвищень соціальних гарантій до кінця року. Мова йде і про пенсії, і про соціальні допомоги, які виплачуються малозабезпеченим, іншим категоріям, особам з інвалідністю – тим які потребують державної підтримки",- сказала Жолнович.

Вона відмітила, що з 1 жовтня стартує програма підтримки пенсіонерів, яка триває вже два роки, але зараз її розширюють.

"Це підтримка пенсіонерів, осіб поважного віку. Ми будемо здійснювати виплату, в рамках цієї програми, особам від 70 років - вони отримують з 1 жовтня 300 грн. доплати до своєї пенсії. Особи, яким вже минулого року була призначена така надбавка - це від 75 років, отримають її вже в проіндексованому вигляді, оскільки на весні вона вже була проіндексована",-акцентувала Жолнович.

Міністр соцполітики зауважила, що одночасно, з 1 жовтня держава підвищує мінімальний рівень пенсії для осіб старше 70 років, які мають повний страховий стаж до 3 000 грн.

"Тобто, менше 3000 грн. не залежно від їхнього доходу їм пенсія виплачуватись не буде. У пенсіонерів у яких менше страховий стаж, відповідно пропорційно, також буде підвищуватися виплата", - підкреслила Жолнович.

Вона пояснила, що у жовтні загалом для всіх пенсіонерів буде підвищено пенсію з урахуванням того, що збільшується мінімальна заробітна плата.

"Відповідно розмір мінімальної заробітної плати впливає на нарахування мінімальної пенсії, вона незначно але збільшиться", - сказала Жолнович.

За словами міністра соцполітики, також у грудні планово відбуватиметься підвищення пенсій та всіх соціальних допомог.

"Коли у нас в черговий раз на 3.5% підвищиться мінімальний прожитковий мінімум, тоді всі нижні межі як пенсій, так і допомог будуть підвищені", - відмітила Жолнович.

Міністр соціальної політики поточнила, що запланована індексація не стосується виплат вимушеним внутрішньо переміщеним особам.

"Ці виплати будуть чітко виплачуватися в тих розмірах в яких вони є, тому що вони передбачені в чітко фіксованих сумах – це 2000 грн. на особу і 3000 грн.на дитину або на особу з інвалідністю", - пояснила Жолнович.

Нагадаємо, стало відомо, як війна вплине на виплату пенсій у майбутньому. Через деякий час пенсійна система в країні може змінитися.

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