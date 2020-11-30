Оцінка загального рівня ризику у фінансовому секторі залишається негативною з травня 2018 року.

Фінустанови вважають стан фінансового сектора задовільним, а на наступні шість місяців переважають песимістичні очікування, проте частка респондентів, які негативно оцінюють стан фінансового сектора, з травня знизилася.

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Про це передає прес-служба Національного банку України з посиланням на результати "опитування про системні ризики фінансового сектора", проведеного в листопаді.

"Оцінка загального рівня ризику у фінансовому секторі залишається негативною з травня 2018 року. Два опитування поспіль приблизно третина респондентів вважають рівень ризику високим або дуже високим. Учасники опитування здебільшого песимістично оцінюють перспективи фінсектору на наступні півроку. Однак частка респондентів, які мають негативні очікування, помітно зменшилася: 71% - у травні 2020 року, 48% - зараз", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що, згідно з підсумками опитування, фактором високого або дуже високого ризику для фінансового сектора залишаються корупція, діяльність правоохоронних органів і судової системи. Так вважають 91% керівників опитаних фінустанов.

Респонденти також вказали на стрімке зростання ризиків стану співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та загострення політичної та соціальної ситуації в країні.

"Економічні ризики, які домінували в Травневому опитуванні, відійшли на другий план. Попри високу оцінку загроз для фінансової системи, ризики доступності фондування та банкрутства, на думку респондентів, є найменш важливими", - повідомила прес-служба регулятора.

За даними прес-служби, опитування проводилося з 11 по 25 листопада 2020 року. Участь у ньому взяли керівники 19 банків, 12 страхових та 2 інвестиційних компаній. У вибірку не потрапили фінансові установи, щодо яких введені санкції. У підсумкових результатах не враховувалися розмір банку / компанії або їх частки на ринку - всі відповіді рівноцінні. Наступне опитування буде опубліковано в травні 2021 року.

Що цьому передувало

Кількість звернень громадян до Національного банку в третьому кварталі зросла на 73% у порівнянні з другим кварталом 2020 року, склавши понад 16 тисяч.

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Автор: Катерина Жирій