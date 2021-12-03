За статистикою, за перші три квартали 2021 року українська економіка зросла на 2,8%.

Зростання тіньова економіка є проблемою для ряду країн, в тому числі та України.

Про це телеканалу "Дом" розповів радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

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"Якщо подивитися по світу, то цифри обсягу тіньової економіки відрізняються, але вона є скрізь. Наприклад, найвищий рівень тіньової економіки в Євросоюзі, згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, - це буде Угорщина, близько 25% економіки", - зазначив експерт, додавши, що, згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, рівень української "тіні" — близько 50%.

Він підкреслив, що, за статистикою, за перші три квартали 2021 року українська економіка зросла на 2,8%, але разом з тим споживання електроенергії збільшилося на 6,8%.

"А рівень споживання електроенергії - це непрямий фактор, на підставі якого ми можемо судити про обсяг тіньової економіки. Тобто ми бачимо колосальний розрив, і це свідчить для мене про те, що є висока частка тіньового сектора економіки. І, на жаль, вона ще має тенденцію на збільшення", - уточнив радник президента.

Він додав, що така ситуація має як негативні, так і позитивні аспекти.

"Це і погано, і добре. Добре з тієї точки зору, що у тебе завжди є запас для детінізації. Тобто, проводячи детінізацію, ти витягуєш економіку на світло. І це означає, що твій ВВП буде не такий, про який сказав глава держави, виступаючи у Верховній Раді, він сказав про понад 190 млрд дол., про історичний максимум. А насправді в цьому році він міг би бути набагато більше. Мало не на мінімум 25% вище того, що ми зараз з вами маємо. Тобто, насправді наш ВВП може бути за межами 250 млрд дол. досить швидко і легко. Питання - що ти для цього робиш?",- сказав Устенко.

Боротьба з тіньовою економікою:

У лютому 2020 року Національний банк з посиланням на дослідження компанії Ernst & Young заявив, що тіньові операції в Україні становлять 23,8% від офіційного ВВП, або 846 млрд грн.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що тіньові операції в Україні становлять половину від офіційного ВВП, тому що тільки 40% угод від загального обсягу споживання проводяться через фіскальні апарати.

17 вересня 2021 року перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко заявив про те, що Міністерство економіки найближчим часом закінчить розробку трирічного плану дій, які дозволять зменшити частку тіньової економіки до 25%.

Автор: Богдан Слуцький