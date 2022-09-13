Цього літа ЄС виділив Україні перший транш допомоги в розмірі 1 млрд євро, всього 9 млрд євро фінансової допомоги з Брюсселя може надійти Києву до кінця цього року.

Єврокомісар з бюджету Йоханнес Хан сподівається, що до кінця року ЄС додатково виділить Києву 3 млрд євро, можливо, у вигляді грантів.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"У планах має бути більше, тому що фінансові потреби України до кінця (року) становлять ще 3 мільярди (євро)", – сказав Хан.

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Він додав, що додаткові кошти вже були запропоновані, і висловив упевненість, що країни-члени ЄС ухвалять рішення про їх виділення Україні.

Нагадується, що цього літа ЄС виділив Україні перший транш допомоги в розмірі 1 млрд євро, всього 9 млрд євро фінансової допомоги з Брюсселя може надійти до Києва до кінця цього року.

"Справжнє питання полягає в тому, як фінансувати Україну в разі – а це дуже ймовірно – якщо війна триватиме в новому році", – сказав Хан.

При цьому він зазначив, що необхідні кошти для України не можуть бути виділені з нинішнього бюджету ЄС, і для того, щоб їх знайти, необхідно докласти "надзвичайні зусилля".

Комісар з питань бюджету також визнав, що стрімке зростання цін на енергоносії та інфляція в ЄС можуть вплинути на те, наскільки євроспільнота буде готова надати Києву додаткову фінансову підтримку.

Допомога Україні:

9 вересня 2022 року Рада Європейського Союзу схвалила надання Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Новий кредит піде на забезпечення функціонування об'єктів критичної інфраструктури.

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