З можливістю внесення 5 млн грн застави.

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід екс-заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василю Лозинському з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Як повідомляють у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 19 червня слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та змінив запобіжний захід підозрюваному в проханні та одержанні 400 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

"Суд зважив на доводи, наведені прокурором САП, та ухвалив змінити підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави", - йдеться у повідомленні.

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Строк дії запобіжного заходу - до 17 серпня 2023 р. Зазначається, що у разі внесення застави він буде зобов'язаний носити електронний засіб контролю, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду, а також не відлучатися зі Львова без дозволу.

Крім того, він матиме повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, утримуватися від спілкування зі свідками у справі та здати усі свої закордонні паспорти.

Справа Лозинського: що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулого літа Кабінет міністрів виділив майже 1,41 млрд гривень Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури на забезпечення населення теплом у зимовий період.

Тоді Василь Лозинський за 400 тисяч доларів погодився на пропозицію підприємця закупити пересувні котельні установки за цінами у 25-30% дорожчими за ринкові.

21 січня цього року його затримали та звинуватили у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 КК України. Також правоохоронці затримали його довірену особу, підприємця та двох його спільників.

22 січня Лозинського звільнили. Організатора передачі грошей - бізнесмена Сергія Кривого взяли під варту з альтернативою застави у понад 100 мільйонів гривен.

17 лютого ВАКС обрав Лозинському запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу в розмірі 50 мільйонів, а 17 березня - змінив на цілодобовий домашній арешт, хоча обвинувачення вимагало продовжити тримання під вартою.

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