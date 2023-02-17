Екс-чиновника підозрюють в отриманні 400 тис.доларів хабара за сприяння в закупівлях пересувних котелень перед опалювальним сезоном.

Вищий антикорупційний суд обрав екс-заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 50 млн грн.

Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"17 лютого Апеляційна палата ВАКС в повному обсязі задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП і обрала колишньому заступнику міністра розвитку громад і територій, підозрюваному у вимозі та отриманні 400 тис.доларів неправомірної вигоди, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави", - йдеться в повідомленні.

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Термін дії запобіжного заходу - до 22 березня.

Справа Лозинського

21 січня 2023 року при отриманні 400 тис. доларів США хабаря за сприяння в укладенні договорів на закупівлю обладнання та техніки було затримано заступника міністра розвитку громад Василя Лозинського, а також його спільників.

22 січня 2023 року Лозінського звільнили з посади заступника міністра розвитку громад.

Попередня правова кваліфікація дій затриманого - ч.4 ст. 368 (хабар в особливо великому розмірі), ч. 5 ст. 191 КК України (про привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном службовою особою, яка була вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою).

Влітку 2022 року Кабмін виділив майже 1,41 млрд грн Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України на забезпечення населення в зимовий період теплом.

Лозинський за 400 тис. доларів хабаря погодився на пропозицію підприємця здійснити закупівлю пересувних котельних установок за цінами, які були на 25-30% дорожче ринкових.

24 січня 2023 року ВАКС обрав запобіжний захід для організатора передачі хабара Лозінському – бізнесмена Сергія Кривого. Він узятий під варту з альтернативою застави в більш ніж 100 млн грн.

24 січня 2023 року Лозинського відправили під домашній арешт.

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