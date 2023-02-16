Більша частина іпотечних кредитів у 2022 році були надані до початку повномасштабної військової агресії РФ.

Обсяг нового іпотечного кредитування в Україні протягом 2022 року склав 2 тис. 9 договорів на загальну суму в 1,96 млрд грн, що порівняно з 2021 роком в 5,3 рази менше за кількістю договорів і в 4,3 рази в грошовому вимірі.

Про це свідчать результати щомісячного опитування банків щодо обсягів наданих населенню іпотечних кредитів.

"Більша частина іпотечних кредитів у 2022 році – дві третини за кількістю договорів - були надані у січні-лютому до початку повномасштабної військової агресії РФ. У березні-травні іпотечні кредити не надавалися взагалі, влітку видачі були одиничними", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що з вересня іпотека почала поступово відновлюватися, в першу чергу завдяки державним програмам підтримки кредитування "доступна іпотека" і "єОселя". В рамках цих програм позичальники можуть отримати іпотечні кредити за зниженими процентними ставками 7% і 3% річних відповідно.

У вересні-листопаді 2022 року банки видали 252 іпотечні кредити на загальну суму в майже 280 млн грн, а в грудні – 405 кредитів на півмільярда гривень. Це найвищий місячний показник від початку повномасштабної війни.

"Банки під час війни кредитують купівлю житла майже виключно на вторинному ринку нерухомості: частка укладених іпотечних договорів у цьому сегменті становила 99% від усіх нових іпотечних кредитів у червні-грудні 2022 року", - йдеться у повідомленні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів за цей період надано у Києві та Київській області – 241 договір на загальну суму майже 345 млн грн (43% від загального обсягу), у Волинській області – 48 договорів на 60 млн грн (8%), Вінницькій області – 37 договорів на 50 млн грн (6%) та Чернігівській області – 54 договори на 47 млн грн (6%).

Іпотека під час війни

Програма "Доступна іпотека" була запущена 1 жовтня 2022 року. Передбачалося, що отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском у розмірі 20% для покупки житла зможуть військовослужбовці, працівники сектора безпеки і оборони, медики, вчителі та педагогічні працівники, науковці.

До участі в програмі можуть приєднатися громадяни України віком від 18 до 70 років, платоспроможні, які не мають житла або володіють нерухомістю менше 52,5 кв.м (додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї) і не перебувають під санкціями.

Алгоритм участі в програмі передбачає подачу заявки через "дію", отримання відповіді банків в "Дії" і вибір житла, яке планується придбати на умовах пільгової іпотеки. Далі необхідно буде укласти договори з банком і договір купівлі-продажу квартири.

21 грудня 2022 року в "Дії " запустили програму пільгової іпотеки від держави.

Другий етап програми "Доступна іпотека" запланований на 2023 рік і в ньому зможуть взяти участь всі українці, оформивши кредит на житло під 7% річних.

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