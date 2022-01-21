Більш ніж половину від ставки становить вартість залучення грошей банками.

Середня вартість іпотечного кредитування в Україні становить 15,5% річних, з яких 8,76% становить вартість залучення ресурсів для банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповів директор Департаменту стратегії та розвитку Національного банку України Арсен Макарчук під час форуму "2022 - час кредитувати".

"Вартість залучення ресурсів для банків становить 8,76%, збори до ФГВФО (Фонд гарантування вкладів фізосіб - УНІАН), норма прибутку - 1,5%, суміжні витрати - 1,5% (нотаріус, страхування), покриття невідсоткових витрат (супровід, оцінка платоспроможності) - 1,35%, ціна ризику - 1,9%", - зазначив він.

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Іпотечне кредитування:

У грудні 2020 року Міністерство фінансів створило Публічне акціонерне товариство "Українська фінансова Житлова компанія" для впровадження механізму доступної іпотеки.

У квітні Верховна Рада ухвалила закон про зміни до державного бюджету України для впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, який передбачає приєднання Державної іпотечної установи до "Української фінансової житлової компанії" ("Укрфінжитло"), створеної Міністерством фінансів, та створення необхідних умов для належної реалізації програми "Доступна іпотека", а також забезпечення функціонування ринку іпотечного кредитування та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом.

У вересні Кабмін збільшив статутний капітал "Укрфінжитла" на 20 млрд грн з подальшим спрямуванням зазначених коштів на реалізацію програм забезпечення громадян житлом на умовах іпотечного кредитування та фінансового лізингу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обсяг виданих іпотечних кредитів в Україні у 2021 році склав понад 7 млрд грн, що у 2,5 раза перевищує показник попереднього року.