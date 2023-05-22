Покупцем виступив російський холдинг.

Німецький виробник шин Continental закрив операцію з продажу заводу в Калузі. Вартість угоди не розголошується.

Покупцем виступив російський холдинг S8 Capital російського бізнесмена Армена Саркісяна, що займається держлотереями, повідомляє BILD.

На заводі виробляли автомобільні шини і різні комплектуючі. У 2014 році Continental повідомляла, що інвестувала в завод 24 млн євро.

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Continental AG - німецький виробник шин, автомобільної електроніки та комплектуючих. Акції компанії враховуються при розрахунку індексу DAX. Заводи компанії розташовані в Німеччині, Бельгії, Чилі, Франції, Великобританії, Португалії, Швеції, Люксембурзі, Чехії, Туреччині, Іспанії, Румунії та США.

Відразу після вторгнення Росії в Украну Continental призупинила роботу в Калузі і зупинила поставки своєї продукції в Росію. Потужність російського підприємства становить близько 4 млн шин на рік, там випускали шини під марками Continental, Gislaved і Matador.

У березні 2023 року німецький виробник шин Continental заявив про продажу своїх активів в Росії.

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