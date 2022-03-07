Жінки зможуть працювати у торгівлі, сфері обслуговування, логістиці, галузі е-commerce, на підприємствах харчової промисловості.

Польські роботодавці та агенції працевлаштування переформатовують роботу у зв’язку з напливом українок, які тікають до Польщі від війни.

Про це повідомляють в аналітичному центрі компанії з працевлаштування Gremi Personal.

На сьогодні Польща прийняла понад 1 млн. біженців з України. Знайти працю для всіх зацікавлених не буде проблемою - попит на робочі руки дуже високий. За даними дослідження "Барометр професій" дефіцит працівників є в кожній галузі польської економіки та регіоні через її високе зростання і низький рівень безробіття. У масштабах всієї країни є великий брак кадрів аж у тридцяти професіях. Жінки зможуть працювати у торгівлі, сфері обслуговування, логістиці, галузі е-commerce, на підприємствах харчової промисловості – закладах, де не вимагають важких фізичних зусиль.

Натомість проблемою може бути те, що 70% вакансій для іноземців - це робота для чоловіків. Агенція Gremi Personal звернулася до польських роботодавців та галузевих об'єднань з проханням проаналізувати можливість збільшення зайнятості для жінок з України і отримала відгуки про готовність підлаштуватися під нові обставини і працевлаштувати жінок.

"Чоловіки повертаються воювати в Україну, а жінки з дітьми приїжджають до Польщі. Роботодавці мусять пристосуватися до ситуації, не тільки з гуманітарних мотивів, але й щоб зберегти виробничі процеси", - стверджує генеральний директор компанії з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

Експерти повідомляють, наразі до Польщі їдуть 2 категорії жінок – дружини українців, які вже тут працюють. Вони мають намір залишитися у Польщі на довший термін і шукатимуть роботу. А також ті жінки, чоловіки яких воюють. Вони приїхали до Польщі за безпекою і мають намір повернутися, щойно скінчиться війна. Чи підуть працювати, залежатиме від тривалості бойових дій і їхнього матеріального становища.

Однією з проблем, яку зараз намагаються розв’язати місцеві органи влади, щоби полегшити доступ до ринку праці українським жінкам – опіка над їхніми дітьми. Польські школи готові приймати учнів з України, проте з дитсадками можуть виникнути проблеми: як і в Україні тут бракує місць для малюків у садках. Нині місцеві влади працюють рішенням з розширення груп для прийому українських дітей.

Агенції з працевлаштування та місцеві органи влади аналізують попит на працівників в окремих містах, намагаючись створити найкращу пропозицію для українських жінок. Вони збирають інформацію про вакансії та форми підтримки, якими можуть скористатися жінки з дітьми, щоб мати можливість працювати, а також надають юридичну допомогу.

"Ми плануємо зібрати більшу групу жінок в одному місці, щоби мати можливість догляду за дітьми. Одним із таких рішень є, по-перше, розміщення жінок і дітей разом, щоб вони могли позмінно працювати і доглядати за дітьми. Наприклад, двох жінок з дітьми, які живуть разом, можна так розділити, що одна працює 4 години і доглядає за своїми дітьми та дітьми сусідів по кімнаті, а потім вони змінюються – перша повертається і бере на себе опіку, щоб інші могли піти на роботу. Це важливе рішення, тому що жінки не почуватимуться самотніми і діти будуть під доглядом", - розповідає Томаш Богдевич.

До початку війни у Польщі знаходилося 1,5 мільйона працівників з України. З них 60% були зайняті у виробництві, 10,8% у сфері послуг і 8,5% у будівництві та по 7% в торгівлі та логістиці. Понад 60% серед працюючих громадян України були чоловіки. З початку війни до України повернулося 80 тис.людей, більшість з них – чоловіки.