Кошти отримають у межах проекту Heal Ukraine, який реалізовують разом із групою Світового банку.

Кабінет міністрів України залучає грант у понад 350 мільйонів гривень для зміцнення та відновлення вітчизняної системи охорони здоров’я.

"Це проект Heal Ukraine, який ми реалізовуємо разом із групою Світового банку. Ці кошти допоможуть нам у відбудові зруйнованих лікарень та закупівлі нового обладнання. Важливим елементом програми є підвищення ефективності надання медичних послуг на деокупованих територіях, зокрема, оснащення лікарень альтернативними джерелами живлення", - повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Відомо, що внаслідок повномасштабного втрогнення в Україні повністю зруйновано 177 медзакладів. Крім цього понад 1,4 тисячі медустанов було пошкоджено.

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