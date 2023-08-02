Військові, які збивають російські дрони в Київській області, з лютого 2023 року не отримують додаткові виплати.

Військові Нацгвардії, які у складі ротної групи збивають російські дрони над критичною інфраструктурою Київщини, скаржаться, що не отримують доплату.

Як повідомляє "Українська правда", військові виконують бойове завдання згідно з окремим наказом військової частини. А саме: прикривають повітряний простір об'єкта критичної інфраструктури і відбивають удари росіян по цьому об'єкту.

Як йдеться в матеріалі, військові в/ч 3101, які збивають російські дрони в Київській області, з лютого 2023 року отримують тільки базові 20 тисяч гривень, додаткові виплати вони не отримують.

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Військові кілька разів зверталися до свого керівництва щодо причин невиплат. В одній з відповідей зазначається, що група військових нібито залучена не до протиповітряного прикриття, а лише до охорони об'єкта.

"Українська правда" зверталася за коментарем до командувача в/ч 3101 В'ячеслава Сивка, а також прес-служби Національної гвардії. Редакція запитала, чому військовим не виплачують додаткові гроші, чи зверталися вони з рапортами через це і чи вживаються які-небудь заходи, щоб вирішити питання.

Прес-служба обіцяла дати відповідь. Однак протягом двох тижнів її так і не прислали.

Командир військової частини відмовився коментувати питання особисто.

Обіцяні виплати

Великі доплати для військових були затверджені Кабміном за ініціативи президента України Володимира Зеленського ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, тим захисникам, хто бере безпосередню участь у бойових діях, доплачували по 100 тисяч гривень на місяць, іншим - по 30 тисяч гривень на місяць.

Пізніше Кабмін вирішив, що з 1 лютого 2023 року доплати матимуть тільки ті, хто виконує бойові завдання, тому що бюджетних коштів на всі виплати не вистачало. За повернення доплати в розмірі 30 тисяч гривень, народні депутати проголосували ще в квітні, але законопроект був заблокований для підписання.

Згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ № 37 від 26.01.2023, додаткова винагорода в 30 тисяч гривень має виплачуватися, зокрема, тим військовослужбовцям, які виконують бойові завдання "з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури".

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