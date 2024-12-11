Очікується, що це рішення дозволить щомісяця отримувати у бюджет до дев'яти мільярдів гривень.

За одинадцять місяців 2024 року надходження військового збору до державного бюджету України перевищили 40 мільярдів гривень.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами, підвищення до 5% дозволить щомісяця отримувати до дев'яти мільярдів гривень військового збору:

"Підвищення ми зробили лише на воєнний стан. Якщо він завершується, то навіть не треба ніяких рішень ухвалювати - автоматично злітають ці 3,5%, на які ми підняли. Це один з двох податків, які можуть швидко зібрати багато грошей для армії".

Підвищення податків

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Він набрав чинності 1 грудня.

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Згідно із новим законом, для фізичних осіб ставка військового збору на заробітну плату, доходи з банківських депозитів, оренди нерухомості, виграшів та інших збільшується з 1,5% до 5%. Виняток - військовослужбовці.

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