Падіння глибше, ніж повідомлялось: Держстат погіршив оцінку для економіки України

Номінальний ВВП у першому кварталі становив 2,047 трлн грн.

Падіння економіки країни у першому кварталі виявилося глибшим, ніж повідомлялося раніше. Державна служба статистики переглянула оцінку щодо ВВП за перші три місяці 2026 року.

"Реальний ВВП у І кварталі 2026 року, порівняно із І кварталом 2025 року, зменшився на 0,6%, а порівняно з попереднім кварталом – на 0,7% (з урахуванням сезонного фактору)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що номінальний ВВП становив 2,047 трлн грн.

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За попередніми даними, опублікованими у травні, Держстат оцінював падіння економіки на 0,5%.

Прогнози зростання ВВП України – інші новини

Національний банк погіршив свій прогноз зростання ВВП на цей рік з 1,8% до 1,3%, зазначивши, що У 2026 році в Україні очікується стримане зростання економіки, яке пришвидшиться в наступні роки.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання реального ВВП України на цей рік до 2,2%, порівняно з 2,5%, очікуваними у лютому. Водночас прогноз на 2027 рік залишився незмінним – 4% за умови послаблення бойових дій і початку масштабної післявоєнної відбудови.

Аналітики інвестгрупи ICU прогнозують зростання реального ВВП цьогоріч менше ніж на 1% і вважають, що слабке економічне зростання буде новою нормою в наступні роки, якщо безпекова ситуація не покращиться суттєво.

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