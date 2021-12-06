За словами економіста, половину заощаджень варто тримати в доларах.

Українцям варто тримати хоча б половину своїх заощаджень в доларах.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН. За словами економіста Олександра Савченка, половину заощаджень варто тримати в доларах – класти під один відсоток в банки. А іншу половину – в гривні під десять відсотків.

Читайте такожКурс долара в обмінниках знову йде вгору

"Тоді, навіть якщо гривня опуститься нижче 29 гривень за долар, ви виграєте на доларі. А якщо не опуститься, виграєте на гривні. Я не хотів би додавати паніки, тому обираю гривню. Вірю, що гривня не буде девальвувати суттєво", - каже експерт.

Також експерти кажуть, що можна обрати долар.

"Створюйте свій запас – зубна паста, пральний порошок, шоколад, рис. В гривні інфляція близько 10%, у доларах 5%, а якщо ви купите свій споживчий кошик, ви нічого не втратите. У вас буде нуль, а може навіть і плюс. Ваша задача – з’їли пачку рису – купили та відклали, з’їли пакет макаронів – купили нові й відклали… Це постійно поповнюваний резерв лише на вашому родинному рівні. А якщо ще якісь знижки та розпродажі, то ви будете заробляти не 10% на рік, а може й 30% річних", - розповів економіст Ерік Найман.

Курс на 6 грудня:

Національний банк України на понеділок, 6 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,30 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Автори: Оксана Радіонова, Валентин Шилко