Марчін Свєнчіцький

В період з липня по вересень 2020 року Рада бізнес-омбудсмена (РБО) отримала 439 звернень від підприємців на неправомірні дії державних органів. Це на 14% більше у порівнянні з II кварталом 2020 року та на 3% більше у порівнянні з III кв 2019 року. Загалом, з травня 2015 року РБО отримала 7814 скарг та допомогла підприємствам повернути 18,5 млрд грн.

Головною причиною зростання загальної кількості скарг були звернення бізнесу саме з податкових питань: ми отримали на 13% більше таких скарг у порівнянні з попереднім кварталом та на 12% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Підприємці надіслали нам 102 скарги щодо зупинення податкових накладних — це вдвічі більше проти II кв 2020 року та в 6 разів більше проти III кв 2019 року. Кількість скарг щодо включення підприємств до списку ризикових платників податків залишилася на попередньому рівні — 64 звернення. Підприємці подали 35 скарг до РБО стосовно невиконання судових рішень з реєстрації податкових накладних: +60% проти попереднього кварталу та +11% проти минулого року. Також до ТОП-3 скарг увійшло 201 звернення, що стосуються різних аспектів зупинення реєстрації податкових накладних. Їх загальна частка склала 46% від усіх звернень, отриманих у III кв 2020 року.

Підприємці скаржилися до РБО щодо безпідставно відкритих кримінальних проваджень (16 звернень), що вдвічі більше у порівнянні з II кв 2020 року та на 7% більше проти III кв 2020 року. Ми також отримали 4 скарги щодо затримки з поверненням ПДВ: це більше, ніж в обох періодах, з якими ми порівнюємо поточний квартал.

Водночаc ми зафіксували меншу кількість скарг щодо податкових перевірок: –35% проти II кв 2020 року та – 64% проти III кв 2019 року. Це відображає ініціативу Уряду щодо продовження мораторію на податкові перевірки у зв’язку з COVID‑19. Ми також отримали на третину менше звернень на предмет електронного адміністрування ПДВ.

Ми отримали 48 звернень на зловживання з боку правоохоронних органів

Загалом у звітному кварталі ми отримали 48 звернень на зловживання з боку правоохоронних органів. Така ж кількість звернень була зафіксована у попередньому кварталі. Однак тенденції скарг відрізнялися в залежності від правоохоронного органу. Так, підприємці подали на 20% менше скарг щодо дій Національної поліції у порівнянні з попереднім кварталом, але на 4% більше проти минулого року. Половина скарг (12 звернень) на дії Національної поліції стосувалася процесуальних зловживань з боку правоохоронців, решта (10 скарг) — на їх бездіяльність.

Кількість скарг на дії органів Прокуратури зросла на 73% у порівнянні з II кв 2020 року та лишилася стабільною у порівнянні з ІІІ кв 2019 року на рівні 19 звернень. Більшість кейсів була пов’язана з процесуальними зловживаннями прокурорів.

Ми отримали всього 5 скарг від бізнесу на дії Служби безпеки України: вдвічі менше за попередній квартал та вдвічі більше у порівнянні з минулим роком.

Рада бізнес-омбудсмена отримала 21 скаргу на дії державних регуляторів, що на 22% більше проти II кв 2020 року та на 17% менше у порівнянні з минулим роком.

В III кв 2020 року два блоки зі скаргами на дії державних регуляторів та митні питання поділили третє місце за кількістю звернень. Порівнюючи з II кв 2020 року, кількість скарг на митні питання зросла на 69% (з 13 до 22). В більшості випадків бізнес скаржився на проблеми у зв’язку з митним оформленням (затримка/відмова) — 13 скарг, а також підприємці не погоджувалися з рішеннями митних органів щодо оцінки митної вартості (7 скарг).

Компанії скаржилися вдвічі більше проти попереднього кварталу (з 8 до 16 звернень) на дії Міністерства юстиції. Ми отримали 11 скарг на неправомірні дії державних регуляторів, і 5 скарг на дії Виконавчої служби.

За весь час діяльності РБО розглянула 564 звернення щодо невиконання судових рішень. При цьому, кількість скарг щороку збільшується: з 56 у 2017 році до 197 у 2019 році. За 9 місяців 2020 року ми вже отримали 149 скарг з цього предмету.

Невиконання судових рішень державними органами справді є серйозною проблемою для бізнесу

Невиконання судових рішень державними органами справді є серйозною проблемою для бізнесу, оскільки примусові механізми, які працюють для фізичних та юридичних осіб, не працюють у випадку державних органів, відповідальних за виконання судових рішень. Саме тому ми обрали цю проблему для глибшого аналізу та підготовки відповідних системних рекомендацій державним органам у поточному системному звіті, який опублікуємо на початку 2021 року.

Марчін Свєнчіцький, бізнес-омбудсмен

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