Зазначається, що найдорожчою країною став Люксембург.

Румунія у 2024 році виявилася "найдешевшою" країною-членом Європейського Союзу за вартістю продуктів харчування. При цьому найдорожчими виявилися Люксембург та Данія.

Видання news.ro пише, що до трійки країн ЄС із найнижчими цінами також увійшли Словаччина та Польща.

Водночас Болгарія стала "лідером низьких цін" за вартістю алкоголю і тютюнових виробів, одягу і взуття, палива і комунальних послуг.

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Крім того, в Румунії з Болгарією найнижчі ціни у сфері розваг і відпочинку.

У свою чергу Данія стала найдорожчою країною Євросоюзу за вартістю одягу та взуття, транспорту, культури та розваг, а також ресторанів, а Ірландія - за вартістю алкоголю, тютюну, палива та комунальних послуг.

Середня пенсія в Європейському союзі становить 1294 євро на місяць. У різних країнах розмір виплати може відрізнятися - від 2762 євро в Ісландії до 226 євро в Болгарії.

Найбільш забезпеченими в Євросоюзі є пенсіонери західних і північних країн. Понад 2000 євро щомісяця в середньому отримують літні люди в Ісландії, Люксембурзі, Норвегії, Данії, Швеції, від 1700 до 2000 євро - у Фінляндії, Бельгії, Швеції, Ірландії, Австрії та Нідерландах.

При цьому середня пенсія в Німеччиністановить1440 євро, а майже стільки ж у Франції, Іспанії та Італії. У Великій Британії виплати становлять приблизно 1135 євро на місяць. Від 700 до 1000 євро на місяць отримують літні жителі Кіпру, Греції, Португалії, Мальти. Водночас середня пенсія в Чехії - 600 євро, в Естонії - 569 євро, у Латвії - 421 євро. В Угорщині, Литві, Хорватії, Хорватії, Словаччині, Румунії виплати за віком становлять близько 385 євро на місяць. Середня пенсія в Польщі сягає 538 євро.

Найменше в Європі отримують пенсіонери Боснії і Герцеговини - 237 євро, Болгарії - 226 євро, Молдови - 218 євро, Албанії - 131 євро.

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