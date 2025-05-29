Соляній шахті Прайд загрожують рясні повені.

Сильні повені в Румунії загрожують знищити соляну шахту Прайд (Salina Praid) – одне з найбільших у Європі родовищ солі, яке щорічно привертає увагу півмільйона туристів своїми вражаючими галереями, в яких розміщуються парк розваг і каплиця, висічена в солі.

Влада наразі закрила шахту, оскільки найсильніші повені за останні 30 років у центральному румунському жудеці Харгіта підняли рівень води в прилеглому струмку, ще більше затопивши частину шахти, повідомляє Reuters.

За словами місцевої влади, повені загрожують знищити засоби до існування жителів міста Прайд, які десятиліттями покладалися на туризм, зосереджений навколо соляної шахти.

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"Проблема із соляною шахтою може мати катастрофічні наслідки для всього регіону", – зазначив Чонгор Жомборі, головний бухгалтер філії Прайд контрольованої державою National Salt Company S.A., яка частково володіє шахтою.

У той час як частина шахти видобувала сіль з річною продуктивністю близько 70-100 тисяч тонн, її величезні галереї, в яких також розміщений медичний центр, приймають туристів, зокрема для лікування респіраторних захворювань.

Мер Прайда Ласло Ньягрус, зі свого боку, зазначив, що шахтарі вивезли своє обладнання і машини та працюють над збереженням іншої частини шахти, яка досі не була відкрита для відвідувачів.

"Вони намагаються врятувати цю ділянку, ці галереї, будуючи так звані шлюзи і греблі для її захисту, щоб принаймні ця частина... не була пошкоджена. Нам потрібно дуже швидко подивитися, що можна зробити в секторі туризму, які можливості можна вивчити або слід вивчити, щоб ми могли утримати якомога більше туристів у Прайді", – сказав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, ще одна проблема, яка втручається в плани туристів у Румунії, – бурі ведмеді, які стали дедалі частіше нападати на людей, зокрема зі смертельними наслідками.

Річ у тім, що близько 10 років тому румунська влада заборонила трофейне полювання на ведмедів, щоб захистити їхню популяцію. Однак за кілька років хижаки занадто розплодилися і тепер загрожують людям. У підсумку, у 2023 році, вперше за багато років, у Румунії дозволили полювання на певну кількість бурих ведмедів.

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