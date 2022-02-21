В першу чергу це повинна бути криптовалюта, в перспективах якої Ви особисто не сумніваєтеся.

Пандемія коронавірусу внесла корективи в усі сфери життя, в тому числі в економіку. Під ударом опинилися фінансові варіанти вкладення коштів – валюти і навіть золото.

На цьому тлі інвестори перекинули свою увагу в бік тоді ще "непопулярного" класу активів – криптовалюти. Експерти РБК розповіли, які цифрові активи обов'язково повинні бути в криптопортфелі у 2022 році.

Яку криптовалюту купити прямо зараз

Біткоїн , беззмінний лідер крипторинку. Найбезпечніший варіант електронних активів серед всіх, випущених на цей момент. Капіталізація становить $762 млрд.

, беззмінний лідер крипторинку. Найбезпечніший варіант електронних активів серед всіх, випущених на цей момент. Капіталізація становить $762 млрд. Ethereum ("ефір" в простолюдді) . Також повинен бути в портфелі інвестора, як друга за капіталізацією криптовалюта. Нині інтерес до неї підігрітий переходом на алгоритм Proof-of-Stake, завершити який планується до літа цього року.

. Також повинен бути в портфелі інвестора, як друга за капіталізацією криптовалюта. Нині інтерес до неї підігрітий переходом на алгоритм Proof-of-Stake, завершити який планується до літа цього року. Лайткоїн . Попри статус бюджетної копії біткоїна, є однією з найстаріших та найбільш недооцінених криптовалют на ринку. У 2021 році монета продемонструвала дуже цікаві результати та доробок на перспективність.

. Попри статус бюджетної копії біткоїна, є однією з найстаріших та найбільш недооцінених криптовалют на ринку. У 2021 році монета продемонструвала дуже цікаві результати та доробок на перспективність. Dogecoin . Найдорожча жартівлива криптовалюта та улюблениця Ілона Маска. Часто використовується для оплати через нескладний механізм використання та невелику вартість. Залежна від галасу, створеної навколо неї в інформаційному полі.

Cardano (ADA). Попри свою відносно нещодавню появу на біржі цифрових валют, вона вже демонструє разючі результати – займає 7 сходинку в рейтингу з капіталізацією $33,8 млрд.

Попри свою відносно нещодавню появу на біржі цифрових валют, вона вже демонструє разючі результати – займає 7 сходинку в рейтингу з капіталізацією $33,8 млрд. Solana (SOL) . Вважається одним з головних конкурентів Ethereum. Напередодні один з найвідоміших криптотрейдерів Остін Арнольд додав її у свій топ "вибухових" цифрових монет, яких у 2022 році чекає успіх.

. Вважається одним з головних конкурентів Ethereum. Напередодні один з найвідоміших криптотрейдерів Остін Арнольд додав її у свій топ "вибухових" цифрових монет, яких у 2022 році чекає успіх. Polkadot. З початку 2022 року увірвалася в десятку криптовалют за капіталізацією. Експерти вважають, що швидкість розвитку проєкту дозволить йому незабаром надавати на ринок криптовалюти такий же вплив, як і ефір свого часу.

Раніше експерти ринку радили інвесторам потихеньку позбавлятися від мемної крипти. Наголошується, що з подальшим формуванням крипторинку неминуче його природне очищення від такого роду жартівливих проєктів.

Писали також про найпопулярніші криптовалюти серед великих інвесторів. Terra, Tezos, Cosmos, Solana та XRP залучили найбільше грошей серед "молодих" криптовалют, проте Bitcoin і Ethereum поки що їм не поступаються.

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