Багатьох холдерів та трейдерів, як і раніше, цікавить доля біткоїна та Ethereum.

У 2022 році біткоїн залишається символом ринку криптовалют, проте не є лідером з точки зору прибутковості. Ситуація з курсом не радує інвесторів, тому висхідна когорта перемикнулася на альтернативні цифрові монети.

Згідно з повідомленням аналітичної компанії Whalestats, що відстежує тенденції в крипто-ETN та ETF, трійка цифрових активів стала дуже популярною серед великих інвесторів.

Окрім біткоїна та Ethereum, найактивніше минулого тижня купувалися нещодавно створені проєкти на базі альткоїнів Terra (LUNA), Tezos (XTZ) та Cosmos (ATOM). Тижневий приплив до цих інструментів склав $2,2 млн, $0,9 млн і $0,6 млн відповідно.

Водночас варто наголосити, що великої популярності набули XRP (Ріпл) та Solana (SOL). Остання вважається одним із ключових конкурентів Ethereum. Раніше один із найвідоміших криптовалютних трейдерів Остін Арнольд додав її у свій топ "вибухових" криптовалют, яких у 2022 році чекає успіх.

Раніше аналітики спрогнозували курс біткоїна на 2022 рік. Найреалістичнішим варіантом вважається подорожчання до $100 тис. Ця позначка ще задовго до досягнення біткоїном $20 тис. або $50 тис. фігурувала в ЗМІ як справедлива ціна першої криптовалюта.

Писали також про п'ять найперспективніших криптовалют 2022 року. Поки варто стежити за їх цінами до закріплення курсу на певному рівні.

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