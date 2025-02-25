Витрати лише на розчищення залишків руйнувань сягають майже 13 мільярдів доларів.

Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 524 мільярди доларів впродовж наступного десятиліття. Це приблизно у 2,8 рази перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2024 рік.

Про це свідчать результати оновленої спільної Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4) від уряду України, Групи Світового банку, Європейської Комісії та ООН станом на 31 грудня 2024 року.

У 2025 році за підтримки донорів уряд України виділив 7,37 млрд доларів на вирішення пріоритетних завдань у таких сферах, як житло, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, енергетика тощо. При цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відновлення та відбудову у 2025 році становить 9,96 млрд доларів.

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Зазначається, що пряма шкода в Україні наразі сягнула 176 млрд доларів, порівняно зі 152 млрд доларів у оцінці RDNA3, оприлюдненій у лютому 2024 року.

"Найбільш постраждалими секторами є житловий сектор, транспорт, енергетика, торгівля та промисловість, а також освіта. Згідно з поточною оцінкою, 13% загального житлового фонду було пошкоджено або зруйновано, від чого постраждали понад 2,5 мільйона домогосподарств", - йдеться у дослідженні.

В енергетичному секторі кількість пошкоджених або зруйнованих об'єктів зросла на 70% з моменту проведення RDNA3, включно з виробництвом, передачею, розподільчою інфраструктурою та централізованим теплопостачанням. Близько 72% від загальної шкоди припадає на всі сектори, розташованих найближче до лінії зіткнення областей (Донецької, Харківської, Луганської, Запорізької та Херсонської), а також Київської області.

Від загальної суми потреб у довгостроковій перспективі, потреби на відбудову та відновлення є найвищими у житловому секторі – майже 84 млрд доларів. Далі йдуть транспортний сектор (майже 78 млрд), енергетика і видобувна галузь (68 млрд), торгівля і промисловість (понад 64 млрд) і сільське господарство (понад 55 млрд). У всіх секторах витрати лише на розчищення залишків руйнувань та управління ними сягають майже 13 мільярдів доларів.

Відновлення України - останні новини

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відновлення України буде коштувати 500 млрд євро. Він наголосив, що європейські компанії можуть інвестувати в зусилля по відбудові держави.

Росія може погодитися на використання суверенних активів на суму 300 мільярдів доларів, заморожених у Європі, для відновлення України, повідомило видання Reuters із посиланням на власні джерела. РФ може погодитися передати на відновлення України до двох третин заморожених резервів, решту можуть використати на відбудову територій України, які контролює сама Росія.

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