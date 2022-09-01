"Укрзалізниця" провела сезонне оновлення розкладів та маршрутної сітки швидкісних поїздів Інтерсіті+.
Про це йдеться в повідомленні компанії в Телеграм.
Оновлення торкнулося наступних рейсів:
- Перемишль – Київ: вечірнє прибуття до Києва поїзда №706 зміщено на понад 2 години раніше – на 19:50 замість 22:06. Відтак поїхати з вокзалу громадським транспортом стало набагато легше, ніж безпосередньо перед комендантською годиною.
- Київ – Харків: тепер ранковий рейс №722 прибуватиме зі столиці на 2 години раніше – об 11:48 замість 13:14.
- Дніпро – Київ: рейс №731 до Києва тепер прибуває на півгодини раніше, а загалом пасажири проводять у дорозі на півтори години менше.
- Вінниця – Чернігів: вечірнє прибуття до Чернігова змістилося на півгодини раніше, подалі від комендантської години.
- Шостка – Київ: виїзд Hyundai Rotem №774 до Києва тепер, як і просили пасажири, відбуватиметься наприкінці робочого дня о 17:05, а не о 15:50.
Як раніше повідомляв УНІАН, з 24 серпня 2022 року "Укрзалізниця" повернула на маршрут поїзд "Інтерсіті+" №745/746 "Київ – Славське".
Також з 23 серпня "Укрзалізниця" запустила два модернізовані пасажирських електропотяги, які курсуватимуть за маршрутами "Київ – Рівне – Луцьк" та "Київ – Біла Церква".
Крім того, "Укрзалізниця" з 23 серпня 2022 року запустила "Потяг до перемоги", в складі якого за маршрутами "Київ – Ужгород" та "Запоріжжя – Львів" курсуватимуть 7 пасажирських вагонів, розписаних українськими митцями.