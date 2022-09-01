Зокрема, поїзд "Перемишль – Київ" прибуватиме до столиці більш ніж на 2 години раніше, щоб пасажири встигли поїхати з вокзалу громадським транспортом до комендантської години.

"Укрзалізниця" провела сезонне оновлення розкладів та маршрутної сітки швидкісних поїздів Інтерсіті+.

Про це йдеться в повідомленні компанії в Телеграм.

Оновлення торкнулося наступних рейсів:

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Перемишль – Київ : вечірнє прибуття до Києва поїзда №706 зміщено на понад 2 години раніше – на 19:50 замість 22:06. Відтак поїхати з вокзалу громадським транспортом стало набагато легше, ніж безпосередньо перед комендантською годиною.

: вечірнє прибуття до Києва поїзда №706 зміщено на понад 2 години раніше – на 19:50 замість 22:06. Відтак поїхати з вокзалу громадським транспортом стало набагато легше, ніж безпосередньо перед комендантською годиною. Київ – Харків : тепер ранковий рейс №722 прибуватиме зі столиці на 2 години раніше – об 11:48 замість 13:14.

: тепер ранковий рейс №722 прибуватиме зі столиці на 2 години раніше – об 11:48 замість 13:14. Дніпро – Київ : рейс №731 до Києва тепер прибуває на півгодини раніше, а загалом пасажири проводять у дорозі на півтори години менше.

: рейс №731 до Києва тепер прибуває на півгодини раніше, а загалом пасажири проводять у дорозі на півтори години менше. Вінниця – Чернігів : вечірнє прибуття до Чернігова змістилося на півгодини раніше, подалі від комендантської години.

: вечірнє прибуття до Чернігова змістилося на півгодини раніше, подалі від комендантської години. Шостка – Київ : виїзд Hyundai Rotem №774 до Києва тепер, як і просили пасажири, відбуватиметься наприкінці робочого дня о 17:05, а не о 15:50.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 24 серпня 2022 року "Укрзалізниця" повернула на маршрут поїзд "Інтерсіті+" №745/746 "Київ – Славське".

Також з 23 серпня "Укрзалізниця" запустила два модернізовані пасажирських електропотяги, які курсуватимуть за маршрутами "Київ – Рівне – Луцьк" та "Київ – Біла Церква".

Крім того, "Укрзалізниця" з 23 серпня 2022 року запустила "Потяг до перемоги", в складі якого за маршрутами "Київ – Ужгород" та "Запоріжжя – Львів" курсуватимуть 7 пасажирських вагонів, розписаних українськими митцями.