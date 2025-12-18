Законодавчі зміни мають забезпечити менші банківські комісії та швидші транскордонні платежі.

Уряд схвалив пакет законопроєктів, які відкривають шлях для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Як повідомила пресслужба Міністерства фінансів, законопроєкти мають привести українське законодавство з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму у відповідність до вимог ЄС та стандартів FATF. Це одна з ключових умов євроінтеграції України.

"Українці та бізнес отримають можливість здійснювати міжнародні перекази у євро швидко, без зайвих комісій та за єдиними правилами для всіх країн-учасниць SEPA", - йдеться у повідомленні.

У Мінфіні назвали ключові зміни, передбачені законопроєктами:

Створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, що адмініструватиметься Мінфіном, міститиме лише IBAN, ПІБ власника та назву банку. Залишки коштів, рухи по рахунках, вміст сейфів чи дата відкриття/закриття не включаються. Збереження банківської таємниці: Реєстр містить лише 1/13 повного обсягу інформації, визначеної законом "Про банки і банківську діяльність". Доступ до реєстру матимуть лише уповноважені державні органи (Держфінмоніторинг, АРМА, НАЗК, органи прокуратури України, НАБУ, БЕБ, ДБР, Національна поліція України, СБУ) через захищені канали в межах розслідування серйозних злочинів. Реєстр кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень, що адмініструватиметься Мінфіном, запроваджується для прозорості фінансових потоків. Додатковий захист викривачів у сфері фінансового моніторингу та розширення суб’єктів первинного фінансового моніторингу для кращого контролю незаконних фінансових операцій. Посилення контролю за прозорістю та доброчесністю власників фінансових установ.

"Україна зекономить 70–100 млн євро щороку на міжнародних переказах. Для 120 тис. українських малих та середніх підприємств, які регулярно експортують до ЄС, річна економія складе близько 4 тис. євро на одну компанію", - зазначили у відомстві.

Також зазначається, що законодавчі зміни після прийняття парламентом забезпечать, зокрема, менші банківські комісії та швидші транскордонні платежі, а також та зниження корупційних ризиків.

Приєднання України до Єдиної зони платежів у євро

Єдина зона платежів у євро (SEPA, Single Euro Payments Area) - ініціатива Європейської Союзу щодо інтеграції платежів для спрощення банківських переказів у євро.

У квітні 2025 року уряд схвалив законопроєкт щодо виконання Україною вимог ЄС для приєднання до системи європлатежів.

У липні під час обговорення законопроєкту про приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) стало відомо, що Міністерство фінансів веде дискусію з Національним банком України щодо обмеження банківської таємниці в Україні. Тоді заступник міністра фінансів Денис Улютін (нині міністр соціальної політики) заявив, що "це складна дискусія, але в Національній стратегії доходів записано, що "ми маємо до цього прийти".

