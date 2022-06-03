Скасування мит стосується експорту з України промислової продукції, фруктів та овочів, а також антидемпінгових мит щодо імпорту сталі.

Від 4 червня в Євросоюзі тимчасово призупиняють усі збори з товарів, які надходитимуть до ЄС з України, нові правила діятимуть один рік.

Про це повідомили в п’ятницю, 3 червня, на сайті Офіційного журналу ЄС.

Регуляторні правила, якими Європейський Союз офіційно скасував усі мита і збори з українського експорту, що спрямовується на європейський ринок, почнуть працювати від 4 червня 2022 року. Передбачено, що вони діятимуть до 5 червня 2023 року.

"Це безпрецедентний крок, спрямований на розвиток економіки України, яка була значно ослаблена внаслідок російської агресії. Він допоможе подолати важку ситуацію, в якій опинились українські виробники та експортери після російського військового вторгнення", - заявила речниця Єврокомісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер.

Скасування мит стосується експорту з України промислової продукції, фруктів та овочів, а також антидемпінгових мит щодо імпорту сталі. Таким чином, товари з України можна буде ввозити до ЄС без сплати мит. А антидемпінгове мито, запроваджене на українські товари протягом цього року, не стягуватиметься після завершення дії регламенту.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня Європейська комісія запропонувала призупинити на рік дію всіх імпортних мит на весь український експорт до Європейського Союзу.

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