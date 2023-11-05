Поки що виплати здійснюються лише на ремонт пошкодженого житла, але ось-ось мають початися виплати тим, хто лишився зовсім без домівки.

Понад 20 тисяч українських родин вже отримали кошти на ремонт пошкодженого житла за програмою єВідновлення, середня виплата складає 78 тис. грн. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Фейсбук.

Також він повідомив, що держава отримала від громадян майже 5 тисяч звернень щодо компенсацій за знищене житло (не слід плутати з пошкодженим житлом). За його словами, у застосунку "Дія" вже згенеровано понад 300 сертифікатів.

"На ці сертифікати цього року виділили з бюджету 2,5 млрд грн. Цього тижня врегулювали деякі питання по цій програмі, що дасть змогу людям почати користуватися сертифікатами за знищене житло вже найближчим часом", – зазначив очільник уряду.

Відео дня

Крім того, Шмигаль розповів про відновлення закладів соціальної інфраструктури, зруйнованих чи пошкоджених росіянами. Зокрема, від початку вторгнення росіяни пошкодили 1455 медичних закладів, 190 цілком зруйнували: 411 з них відновлено повністю, ще 412 – частково. Також вдалося відбудувати більше 500 освітніх закладів.

Програма "єВідновлення"

Як писав УНІАН, 10 травня в додатку "Дія" з’явилася можливість подавати заявки на виплату грошової допомоги по програмі "єВідновлення". На першому етапі допомогу могли отримати ті, чиє житло потребує лише відносно незначного ремонту.

1 серпня стартував другий етап програми – українці отримали можливість подати заяву на отримання компенсації за повністю зруйноване житло. Поки що йдеться про видачу сертифікатів на придбання готового житла на первинному, чи вторинному ринку. Тим, хто хоче відбудувати свій будинок на власній землі, радять поки що зачекати.

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