Станом на 17 травня громадяни подали понад 10 тис. заявок на отримання виплат для відновлення житла.

Уряд виділив 4,4 млрд грн з коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплату допомоги за програмою "єВідновлення".

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, зазначивши при цьому, що станом на 17 травня за програмою "єВідновлення" прийнято понад 10 тис. заявок.

"Зокрема, уряд ухвалив зміни до Порядку використання коштів Фонду ліквідації… щодо виділення 4,4 мільярда гривень для виплат компенсацій для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією", - йдеться у повідомленні.

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У міністерстві нагадали, що Фонд ліквідації наслідків збройної агресії було створено у складі спеціального фонду державного бюджету України з метою ліквідації наслідків (у тому числі гуманітарних, соціальних, економічних), спричинених збройною агресією російської федерації проти України.

"єВідновлення" в Україні

10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", в рамках якої всі громадяни України, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою для отримання державної допомоги для відновлення свого житла.

За перший тиждень подано понад 10 тисяч заяв про отримання допомоги.

Станом на 17 травня 2023 року найбільше заяв за програмою "єВідновлення" для отримання від держави до 200 тисяч гривень на відбудову пошкодженого внаслідок війни житла подали жителі Харківської (3 тис. 554 заяви), Київської (2 тис. 852), Миколаївської (870), Донецької (688) та Херсонської (649) областей. Понад 56% заяв стосуються допомоги щодо відновлення квартири, 43,4% – приватного будинку та менше 1% – інших житлових приміщень.

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