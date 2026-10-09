Сили оборони уразили важливі об'єкти РФ, задіяні у запуску ракет, - Генштаб

Уражено об’єкт, що діє у сфері створення, утримання та експлуатації стартових комплексів, заправного обладнання та систем керування для ракет.

У ніч на 9 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по об'єктах на території Російської Федерації, задіяних у сфері створення та експлуатації ракет та виготовлення ракетного палива. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил.

Так, в районі населеного пункту Дальнє Константиново-5 Нижегородської області уражено об'єкт філії АТ "Центр експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури" (ЦЕНКІ) – Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.

За даними Генштабу, ЦЕНКІ діє у сфері створення, утримання та експлуатації стартових комплексів, заправного обладнання та систем керування для ракет.

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Також зазначається, що в районі населеного пункту Редкіно Тверської області уражено Редкінський дослідний завод. Це підприємство задіяне у виробничих ланцюгах військово-промислового комплексу противника. Виготовляє компоненти пального "Децилін-М" для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного пального та авіаційного гасу. Перебуває під міжнародними санкціями.

"Окрім того, з метою послаблення спроможностей ВПК противника із виробництва вибухових речовин та ракетного палива здійснено ураження Центру ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет (район населеного пункту Суроватіха Нижегородської області РФ)", - йдеться у повідомленні.

Удари по РФ – останні новини

Як повідомляв УНІАН, дрони атакували нафтопереробний завод "Лукойл-Ухтанафтопереробка" в російській Ухті, Республіка Комі, який розташований за понад 1700 км від державного кордону України. Це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії, наразі є ключовим об’єктом переробки нафти в Північно-Західному регіоні РФ. Встановлена потужність заводу становить близько 4,2 мільйона тонн нафти на рік.

Також внаслідок влучання українських дронів, пошкоджена частина інфраструктури дата-центру одного з найбільших інтернет-майданчиків РФ "Яндекса" в Калузі.

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