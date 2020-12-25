Доходи бюджету Києва запланували в сумі майже 60,5 млрд грн.

Згідно з офіційними даними, 29 депутатів депутатської фракції "Європейської солідарності" утримались, 2 були відсутні під час голосування за бюджет Києва на 2021 рік.

Як повідомлялось раніше, у фінансовому документі, проголосованому Київрадою, передбачено виділення найбільшої кількості коштів на освіту, транспорт, дорожнє господарство, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство та соціальний захист. Зокрема, з січня наступного року лікарі отримають надбавку до зарплатні 5 тисяч гривень, середній медперсонал – 4 тисячі, молодший медичний персонал – 2 тисячі. Таке рішення депутати Київради схвалили, оскільки в Держбюджеті на 2021 рік не передбачена відповідна підтримка медичної галузі.

Загалом, у київському бюджеті–2021 на освіту виділили 24,7 млрд грн. Це – 43% від усіх видатків міського бюджету, йдеться у повідомленні.

На транспорт та дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 8,7 млрд грн або 15% бюджету міста. На охорону здоров’я – майже 6,2 млрд грн, соціальний захист – 5,1 млрд грн, ЖКГ – майже 3,8 млрд грн, культуру і мистецтво – близько 1,6 млрд грн, фізичну культуру і спорт – майже 1,3 млрд грн, обслуговування місцевого боргу – 415,5 млн грн, будівництво – 235,2 млн грн.

Доходи бюджету Києва запланували в сумі майже 60,5 млрд грн. Видатки – близько 57,8 млрд.

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Автор: УНІАН