Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,16 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 18 жовтня, залишився на попередньому рівні – 37,85 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і становить 40,60 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,25 грн, євро - за курсом 39,60 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 16 копійок і складає 40,00 грн.

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Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 18 жовтня, залишився на попередньому рівні – 38,20 грн за долар в середньому по банках. Євро дорожчає. Щодо євро середній курс гривні сьогодні послабшав на 10 копійок і складає 40,65 грн за євро.

Стало відомо, яким буде курс долара протягом року. Згідно з щоквартальним опитуванням Національного банку, керівники підприємств поліпшили свої очікування щодо курсу гривні на найближчі 12 місяців. Якщо в другому кварталі бізнес прогнозував курс у 40,43 грн/дол., то наразі очікується курс у 40 грн/дол.

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