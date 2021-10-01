Нацбанк вводить в обіг нову пам’ятну монету, присвячену Івану Піддубному.

В Україні з'явиться нова рідкісна монета, присвячена відомому борцю Івану Піддубному. Номінал монети - 2 гривні, вона вводиться в обіг вже з 5 жовтня.

Як виглядає монета, на своєму офіційному сайті показав Національний банк України.

Нова монета із серії "Видатні особистості України" буде доволі рідкісною, адже її випускають у невеликому тиражі - лише 35 тисяч штук. Вона присвячена 150-річчю з дня народження відомого українського спортсмена Івана Піддубного. Шестиразовий чемпіон світу зображений на монеті крупним планом.

Читайте такожВ Україні продають рідкісні купюри в 100 доларів майже за 40 тисяч гривень2-гривнева монета зроблена з нейзильберу - сплаву міді з нікелем та цинком. Вона отримала рифлений гурт та діаметр 31,0 міліметрів. На монеті зображено не тількі портрет Піддубного. Також на ній є малий державний герб України, напис "Український богатир", стилізовані сцени боротьби, зображення земної кулі та логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

Наразі ще не відомо, скільки буде коштувати нова пам'ятна монета, проте, за думкою нумізматів, її вартість може бути доволі високою. Річ у тому, що монети з таким маленьким тиражем швидко розходяться серед колекціонерів, тому зустріти її в обігу буде майже неможливо.

Хто такий Іван Піддубний - довідка УНІАН

Іван Максимович Піддубний народився 8 жовтня у 1871 на Полтавщині в родині спадкового козака Максима Піддубного. Український спортсмен був шестиразовим чемпіоном світу з боротьби.

Прапрадід Івана Піддубного в 1708 році під Полтавою, разом з козацьким військом гетьмана Івана Мазепи, воював проти Московії за суверенну Україну.

У молодості Піддубний щодня тренувався з гирями та займався гімнастикою. На початку 1898 року він вступив до місцевого цирку. Піддубний стрімко розвивав кар'єру.

У 1900 році він переїхав до Києва та почав виступати в київському цирку братів Дмитра, Якима і Петра Нікітіних. Медична комісія, яка оглянула борця, зафіксувала такі антропометричні дані його атлетичної статури: зріст — 184 см, вага — 118 кг, груди — 137 см, біцепс — 44 см, передпліччя — 36 см, зап'ястя — 21 см, шия — 60 см, стегно — 68 см, гомілка — 47 см.

У 1903 році Піддубний вступив до Санкт-Петербурзького атлетичного товариства, від якого виступив на чемпіонаті світу в Парижі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що з 27 вересня НБУ ввів в обіг нові монети номіналом 5 і 10 гривень. Окрім цього, нещодавно стало відомо, що за рідкісні монети номіналом 50 копійок можна отримати до 10 тисяч гривень.

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Автор: Поліна Кузенко