Він заявив, що надзвичайно важливо, коли нейтральні країни займають таку позицію.

Президент Володимир Зеленський подякував владі Швейцарії, яка вирішила приєднатися до 10-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні. Він нагадав, що цього тижня Швейцарія приєдналася до 10-го санкційного пакету Євросоюзу. "Це важливо, коли держави, що є нейтральними у військово-політичному сенсі, все ж займають чітку моральну позицію до російського терору, до руйнації Росією глобального порядку, заснованого на правилах", - заявив Зеленський.

"Лише в єдності можемо зберегти мир як основу міжнародних відносин, і я дякую Швейцарії за відповідні рішення", - додав він.

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Позиція Швейцарії щодо війни в Україні

29 березня влада Швейцарії вирішила приєднатися до 10-го пакету атиросійських санкцій Євросоюзу, який був ухвалений 25 лютого.

А 30 березня у Швейцарії засудили чотирьох банкірів за допомогу близькому другу президента РФ Володимира Путіна віолончелісту Сергію Ролдугіну перевести гроші на банківські рахунки. У 2022 році влада Швейцарії запровадила проти музиканта санкції, назвавши його "гаманцем Путіна".

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