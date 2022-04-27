Повномасштабне військове вторгнення Росії на територію України кардинальним чином змінило ціни на столичному ринку оренди житла й навіть після закінчення війни ціни ще довго не повернутися до довоєнного рівня.
Про це заявив президент Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Юрій Піта, повідомляє "Обозреватель".
Як зазначив Піта, попит на оренду житла в Києві підвищується, проте до рівня початку лютого 2022-го ще дуже далеко.
"Останній місяць почали з'являтися пропозиції про оренду у всіх сегментах. Різні варіанти можна побачити. Пропозиції точно є, ось тільки попит не такий активний", - говорить Піта. Перший місяць війни багато орендодавців пропонували своїм квартирантам або високі знижки, або ж взагалі не брали гроші за оренду.
Піта зазначає, що навіть після того, як закінчиться війна, ціни ще дуже довго будуть рухатися до довоєнного рівня.
"Якщо людина буде орендувати квартиру за 6-7 тис. грн на місяць, де вона потім візьме гроші, щоб різко перейти на 10-12 тис. грн?",- каже Піта.
За експертними оцінками ціни на оренду житла знизилися як мінімум на 50%.
Середня ціна на однокімнатну квартиру в спальному районі Києва тримається в районі 5 тисяч гривень на місяць. Залежно від району, близькості до метро та інфраструктури ціна може коливатися, але не суттєво.
Однак, не всі орендодавці готові кардинально знижувати ціни й просто вичікують. Можна знайти оголошення про здачу квартир з довоєнними розцінками, однак, на думку експертів, без суттєвої знижки шансів здати квартиру в орендодавців практично немає.
Війна проти України та ситуація на ринку житла:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Київ опинився в досить складній ситуації. Відразу після вторгнення місто бомбили, у зв'язку з чим зі столиці виїхали близько 40% мешканців. Крім того, основна маса населення залишилася без роботи, відповідно без доходу. Орендувати житло в столиці за довоєнними цінами не було за що, й не було кому.