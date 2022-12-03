З початку року НБУ купив на міжбанку $3 240,45 млн і 110,97 млн євро.

Національний банк України на 40,1% збільшив продаж валюти у порівнянні з минулим тижнем, коли було продано $401,52 млн.

Як повідомили в НБУ, з 28 листопада по 2 грудня 2022 року НБУ купив на міжбанківському валютному ринку $6 млн і продав $569,32 млн. негативне сальдо інтервенцій склало $562,72 млн.

З початку року НБУ купив на міжбанку $3 240,45 млн і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав $23 404,83 млн і 1 789,11 млн євро. Негативне сальдо інтервенцій склало $20 164,38 млн і 1 678,14 млн євро.

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Курс під час війни:

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні.

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проект Державного бюджету на наступний рік Кабмін заклав середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року чиновники прогнозують його на рівні 50 грн/дол.

В уряді прогнозують, що у 2023 році курс долара досягне 50 гривень, а індекс споживчих цін складе 30,6%. За вказаним прогнозом, на початку наступного року курс долара становитиме 42 гривні, а в кінці – гривня девальвує до 50.

6 жовтня заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук заявив, що регулятор може повернутися до плаваючого валютного курсу за умови збалансування стану валютного ринку.

20 жовтня 2022 року Нацбанк дозволив українцям купувати безготівкову валюту без лімітів.

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