За словами експерта Сергія Фурси, західна допомога поки повністю покриває фінансові потреби України.

Наразі відсутні загрози девальвації гривні, західна допомога повністю перекриває потреби України.

Про це повідомив інвестиційний банкір, економічний експерт Сергій Фурса в ефірі телемарафону.

"За останній місяць гривня практично не змінила своє котирування, вона йде туди-сюди на копійок 20-30, тобто майже нічого не відбувається. Зараз ми отримуємо максимальний рівень з початку війни західної допомоги, в серпні ми отримали 6 млрд при потребі в 4 млрд. Це призвело, в тому числі до зростання резервів НБУ на 3 млрд дол., що є дуже значущим. Тому прямо зараз говорити про те, що гривня на порозі якоїсь девальвації не доводиться",-сказав Фурса.

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Він зазначив, що до кінця року Україна отримуватиме щомісяця в середньому 3-4 млрд дол., що повністю перекриває наші потреби, тому зараз значного тиску на валютний курс немає.

"Звичайно, ми повинні говорити, що, поки йде війна, тиск на гривню буде. І потенціал до падіння залишатиметься, поки йде війна. Але це має статися в результаті певної сукупності факторів. Ось зараз таких факторів ми не бачимо", - резюмував експерт.

Курс під час війни:

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

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