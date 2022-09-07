Наразі відсутні загрози девальвації гривні, західна допомога повністю перекриває потреби України.
Про це повідомив інвестиційний банкір, економічний експерт Сергій Фурса в ефірі телемарафону.
"За останній місяць гривня практично не змінила своє котирування, вона йде туди-сюди на копійок 20-30, тобто майже нічого не відбувається. Зараз ми отримуємо максимальний рівень з початку війни західної допомоги, в серпні ми отримали 6 млрд при потребі в 4 млрд. Це призвело, в тому числі до зростання резервів НБУ на 3 млрд дол., що є дуже значущим. Тому прямо зараз говорити про те, що гривня на порозі якоїсь девальвації не доводиться",-сказав Фурса.
Він зазначив, що до кінця року Україна отримуватиме щомісяця в середньому 3-4 млрд дол., що повністю перекриває наші потреби, тому зараз значного тиску на валютний курс немає.
"Звичайно, ми повинні говорити, що, поки йде війна, тиск на гривню буде. І потенціал до падіння залишатиметься, поки йде війна. Але це має статися в результаті певної сукупності факторів. Ось зараз таких факторів ми не бачимо", - резюмував експерт.
Курс під час війни:
Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, - раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.
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