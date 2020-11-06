Міністр фінансів України Сергій Марченко не бачить ризиків суттєвої девальвації гривні до кінця року.
Як повідомила прес-служба Мінфіну, про це міністр заявив в інтерв'ю одному з видань.
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"Для Мінфіну курс гривні до долара США є виключно технічним показником, який використовується для розрахунків бюджетних показників. У мене немає страхів щодо обмінного курсу гривні до долара США, і я не бачу ризиків істотної девальвації до кінця року", - сказав він.
"Немає і фундаментальних макроекономічних факторів на цей рахунок. Але знову ж таки, враховуючи важко передбачуваний глобальний ефект для економіки в результаті поширення пандемії covid-19, прогнозувати значення високоволатильних показників досить складно", - додав міністр.
Хронологія подій
- Національний банк України на п'ятницю, 6 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,36 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.
- При цьому, на думку експертів, подальше зміцнення національної валюти виглядає малоймовірним, особливо на тлі другої хвилі пандемії. При посиленні карантинних обмежень Долар може оновити максимуми та досягне рівня 29,1 грн/дол. до кінця 2020 року.
- У проекті держбюджету на 2021 рік закладено середньорічний курс у 29,1 грн за долар.
- Згідно з прогнозами експертів після виборів у США курс долара в Україні зміниться.
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