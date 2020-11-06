За словами Марченка, курс гривні до долара США є виключно технічним показником, який використовується для розрахунків бюджетних показників.

Міністр фінансів України Сергій Марченко не бачить ризиків суттєвої девальвації гривні до кінця року.

Як повідомила прес-служба Мінфіну, про це міністр заявив в інтерв'ю одному з видань.

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"Для Мінфіну курс гривні до долара США є виключно технічним показником, який використовується для розрахунків бюджетних показників. У мене немає страхів щодо обмінного курсу гривні до долара США, і я не бачу ризиків істотної девальвації до кінця року", - сказав він.

"Немає і фундаментальних макроекономічних факторів на цей рахунок. Але знову ж таки, враховуючи важко передбачуваний глобальний ефект для економіки в результаті поширення пандемії covid-19, прогнозувати значення високоволатильних показників досить складно", - додав міністр.

Хронологія подій

Національний банк України на п'ятницю, 6 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 28,36 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.

При цьому, на думку експертів, подальше зміцнення національної валюти виглядає малоймовірним, особливо на тлі другої хвилі пандемії. При посиленні карантинних обмежень Долар може оновити максимуми та досягне рівня 29,1 грн/дол. до кінця 2020 року.

У проекті держбюджету на 2021 рік закладено середньорічний курс у 29,1 грн за долар.

Згідно з прогнозами експертів після виборів у США курс долара в Україні зміниться.

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Автор: Богдан Слуцький