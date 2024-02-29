Отримати гроші на карту не вийде: платежі здійснюватимуться через блокчейн TON і криптовалюту Toncoin.

Засновник Telegram Павло Дуров оголосив, що починаючи з наступного місяця власники каналів почнуть отримувати фінансову винагороду за свою працю. Цьому передуватиме запуск рекламного майданчика месенджера майже в 100 нових країнах.

Але є нюанс: платежі здійснюватимуться через блокчейн TON і криптовалюту Toncoin. На тлі цієї новини вартість останньої підскочила на 25%.

У березні Telegram Ad Platform буде офіційно відкрита для всіх рекламодавців майже в ста нових країнах. Власники каналів у цих країнах почнуть отримувати 50% від доходу, який Telegram отримує від показу реклами в їхніх каналах – Павло Дуров.

Дуров каже, що власники Telegram-каналів можуть обирати, що робити з цими грошима: або перевести їх у готівку, або реінвестувати їх у просування і модернізацію своїх каналів. Самі виплати становитимуть 50% від доходу, який Telegram заробляє на показі реклами в каналах.

Нагадаємо, що реклама з'явилася в Telegram ще наприкінці 2021 року. Вона відображається тільки в каналах з 1 000 підписників і більше, у списку чатів, особистих бесідах або групах її немає. Водночас спочатку телеграм позиціювався як месенджер, повністю незалежний від рекламодавців.

Останнім часом Telegram став оновлюватися частіше, ніж у попередні роки. Тепер нові функції додають мало не щомісяця – у такий спосіб розробники месенджера намагаються розмежовувати "фішки" для звичайних користувачів і власників Premium-підписки.

Нещодавно в месенджері додали можливість встановити заборону на отримання повідомлень від незнайомих користувачів. Ще з'явилися одноразові голосові та відеоповідомлення, а розділ "Збережене" помітно оновили.

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