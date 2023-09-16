Спостерігачі вважають, що збитки ФРС, які почалися рік тому, можуть подвоїтися.

Збитки Федеральної резервної системи США (ФРС) перевищили позначку в 100 млрд доларів, а до 2025 року можуть зрости вдвічі.

Як повідомляє Reuters з посиланням на дані регулятора, ФРС продовжує виплачувати більше процентних витрат, ніж отримує від відсотків за облігаціями, якими володіє, і від послуг, які надає фінансовому сектору.

Як ззначається в матеріалі, деякі спостерігачі вважають, що збитки ФРС, які почалися рік тому, можуть в результаті подвоїтися. За словами колишнього співробітника ФРС Вільяма Інгліша, "пікові" втрати можуть скласти близько 200 млрд дол до 2025 року.

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"ФРС фіксує свої збитки в так званих відкладених активах - бухгалтерському показнику, який показує, що зрештою доведеться покрити в майбутньому, перш ніж вона зможе повернутися до своєї звичайної практики повернення прибутків", - йдеться в повідомленні.

Збитковість ФРС не стала несподіванкою, враховуючи її агресивну кампанію з підвищення процентних ставок, завдяки якій базова процентна ставка піднялася з майже нульового рівня в березні 2022 року до 5,25% -5,50%.

Економіка США

У червні 2022 року ФРС США підвищила ставку відразу на 0,75 процентного пункту. Це було найбільше одномоментне підвищення процентних ставок з 1994 року.

У липні 2022 JPMorgan заявив про те, що економіка США за крок від рецесії. Погіршення прогнозу економісти пов'язували з ослабленням споживчого попиту.

2 жовтня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що США готові щомісяця виділяти Україні $1,5 мільярда до кінця війни.

У березні 2023 року виконавчий директор JPMorgan Chase & Co Джеймі Дімон заявив про те, що війна в Україні стала головною проблемою для економіки США. Він також зазначив, що США все ще сподіваються на відносно м'яку рецесію.

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